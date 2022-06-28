В Симферопольском районе комиссия начала обход домов, пострадавших от потопа

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Под Симферополем специальная комиссия начала обход домовладений, которые пострадали в результате подтоплений. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- Комиссия по оценке ущерба от подтоплений уже работает в Перовском и Трудовском сельских поселениях. В состав комиссии вошли представители районной администрации, сельских поселений, депутатского корпуса. Всего - порядка 60 человек, - сообщил Кратюк.

По его словам, на данный момент обследуются те дома, где полностью сошла вода, и есть возможность оценить ситуацию. Всего в районе насчитывается 512 домовладений, пострадавших от непогоды.

Ранее КП-Крым писала, что жители бахчисарайского села оказались отрезаны от цивилизации из-за рухнувшего моста. Добраться до ближайшего населенного пункта сейчас можно только на внедорожнике, либо через лес.

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