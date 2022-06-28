Сергей Аксенов: пострадавшие от потопа крымчане получат компенсации

Люди, пострадавшие от потопов в Крыму, получат компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымчане, имущество которых пострадало в результате потопа, получат материальную помощь, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Необходимо определить выплаты людям, особенно те, которые в первую очередь по 10, по 100 тысяч и те выплаты, которые будут превышать размеры, предусмотренные в региональном и федеральном законодательстве. Будем в ручном режиме искать к каждому подход. Автомобили, такая же ситуация, будем компенсировать за счет внебюджетных средств, - сообщил Аксенов.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от непогоды в Крыму получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Специальная комиссия уже приступила к формированию списков пострадавших. По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу - до 100 тысяч рублей.

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