В Крыму будут судить мужчину за «пьяное» ДТП, в котором погибла 50-летняя женщина

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В Крыму перед судом предстанет 41-летний мужчина, который в состоянии опьянения насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел ноябре 2021 года в Ялте.

- Управляя автомобилем «KIA SORENTO» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге «Ялта - Севастополь». Превышая разрешенную скорость движения, мужчина допустил наезд на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

В результате аварии женщина скончалась от полученных травм на месте. Далее делом займется суд.

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе «Таврида», одним из участников которого стал сын владельца парка «Тайган», завели уголовное дело. В страшной аварии погибли три человека.

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