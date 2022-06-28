Из переполненного Белогорского водохранилища сбрасывают до 20 кубометров воды в секунду

Белогорское водохранилище. Фото: wikipedia

Из переполненного в результате обильных осадков Белогорского водохранилища сбрасывают до 20 кубометров воды в секунду.

- Тайганское водохранилище в настоящее время заполнено практически на 95-100%. Белогорское водохранилище переполнено. Осуществляется сброс воды в реку Карасу в объеме 20 кубометров в секунду для того, чтобы вода не прошла через дамбу, - сообщил в эфире «Радио Крым» заместитель главы администрации Белогорского района Андрей Пирогов.

Он подчеркнул, сброс контролируется, поэтому угрозы подтопления домовладений нет.

Напомним, что 28 июня в Белогорском районе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками. Еще ранее 27 июня, режим ЧС межмуниципального характера был введен на территории Симферополя и Симферопольского района. Крмое того, в Крыму сегодня намерены ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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