Коктебель возглавил топ-10 лучших нудистских пляжей России

Коктебель. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Небольшой поселок вблизи Феодосии занял первое место в рейтинге мест популярных у нудистов.

- Двадцать два процента туристов иногда загорают на пляже в Коктебеле. Семнадцать - на пляже в Дивноморском, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, отметив, что «бронзу» в рейтинге самых лучших нудистских пляжей получил пляж в Лисьей бухте, который находится в окрестностях Коктебеля.

Правда Севастополь, где в Любимовке есть масштабное побережье для отдыха без одежд и прикрас, в этот список почему-то не попал.

Топ-10 лучших нудистских пляжей в России ( в процентах):

- Коктебель (Крым), 22

- Дивноморское (Геленджик), 17

- Лисья бухта (Крым), 14

- «Дюны» (Санкт-Петербург), 10

- «Спутник» (Сочи), 10

- Волчихинское водохранилище, флюс (Екатеринбург), 9

- Серебряный Бор (Москва), 5

- Большой Утриш (Анапа), 5

- Абрау-Дюрсо ), 3

- возле базы отдыха Академгородка (Новосибирск), 3

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