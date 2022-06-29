Сумма ущерба в затопленном интернате в Белогорске составляет 20 миллионов рублей

Фото: rk.gov.ru

Материальный ущерб, нанесенный в результате потопа детскому дому-интернату в Белогорске, оценен в 20 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее словам, вода на территории полностью сошла. Однако забор, ограждающий территорию учреждения, снесло потоком за несколько минут, также разрушены беседки, потерян весь транспорт и местный трансформаторный пункт.

- Человеческого ресурса здесь недостаточно, поэтому уже есть договоренность с администрацией Белогорского района о том, что завтра зайдет коммунальная техника. С ее помощью мы расчистим камни от забора, разбросанные по всей территории, разрушенные беседки. Остальное мы будем расчищать вручную совместно с волонтерами и депутатским корпусом, - прокомментировала ситуацию Романовская.

По ее словам, полностью привести интернат в порядок планируется к 1 сентября.

Напомним, о подтоплении дома-интерната для детей инвалидов в Белогорском районе Республики Крым стало известно 27 июня. Процесс эвакуации детей из учреждения взяла на контроль республиканская прокуратура. Всего было эвакуировано 95 несовершеннолетних. Их направили направили в Белогорскую ЦРБ и Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов.

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