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Общество29 июня 2022 6:38

В Симферополе более чем на пяти улицах распилили рухнувшие деревья

Массивные стволы повалило в результате непогоды
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Более чем на пяти улицах Симферополя вчера трудились коммунальные службы, распиливая рухнувшие аварийные деревья. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Вчера специализированные бригады занимались распилом и вывозом упавших аварийных деревьев и веток. Работы выполнены на улицах Футболистов, Красногвардейская, Севастопольская, Дмитрия Ульянова и других, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня работы продолжаются на набережной Салгира, улице Ракетной, а также в пгт Комсомольское.

Напомним, 29 июня в Симферополе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 29 градусов тепла.

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