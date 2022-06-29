За два дня в Крыму поймали 106 пьяных водителей

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С 24 по 26 июня в ходе рейдов по Крыму поймали 106 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции республики.
- В ходе отработки на территории Крыма установлено 106 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшийся от медицинского освидетельствования, - говорится в сообщении.
Уточняется, что 13 шоферов попались на повторном управлении авто в нетрезвом виде. В Госавтоинспекции напоминают, что за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить мужчину за «пьяное» ДТП, в котором погибла 50-летняя женщина. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.
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