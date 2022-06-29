В Севастополе за четыре месяца изъяли более 13 кг наркотиков

Наркотики в Севастополь поступают разными путями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С февраля по июнь 2022 года в Севастополе изъяли более 13 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою в ответ на редакционный запрос.

Наркотики в Севастополь поступают разными способами - как с материка, так и «местного производства». Кроме того, нередко «запрещенку» доставляли на полуостров с территории Украины, однако, в период пандемии коронавируса, в том числе и в текущем году, имевшиеся ранее каналы поставки наркотиков и психотропных веществ со стороны сопредельного государства были прерваны.

Так, в марте текущего года сотрудники наркоконтроля севастопольской полиции изъяли у жительницы Краснодарского края более 6 кг синтетических наркотиков. Вместе с подельником женщина успела сделать 37 «закладок» по всей территории полуострова. Выяснилось, что наркотики жительница Кубани еще до начала спецоперации, когда функционировал преступный канал связи, приобрела на Украине - именно там располагалась нарколаборатория.

Около килограмма синтетики полицейские изъяли и у уроженца Ставрополья, который проживал в Севастополе и заказывал «запрещенку» через Интернет.