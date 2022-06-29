На улице Ракетной в Симферополе продолжают устранять последствия потопа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Ракетной в Симферополе 29 июня продолжают устранять последствия потопа, сейчас там работает коммунальная техника и производится вывоз наносов грунта. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Также по состоянию на утро 29 июня под Симферополем затопленным остается Новоандреевское сельское поселение. Ожидается падение уровня воды для оценки нанесенного ущерба. На месте работают специалисты МЧС, проводят подворовой обход, оказывают людям необходимую помощь. В Укромновском и Гвардейском сельских поселениях проводится откачка воды и расчистка проезжих частей.

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