Фото: mchs.rk.gov.ru

По состоянию на утро 29 июня в Крыму остаются затопленными 152 дома (два из них - многоквартирные), 431 приусадебный участок, а также два социально-значимых объекта, на территории трех муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По состоянию на 07.00 утра вода отведена от 90 частных домов, 145 приусадебных участков и двух СЗО.

- Всего работало 12 мотопомп, откачано воды 800 кубов. В ночь на 29.06. поступали сообщения о подтоплении в с. Новоандреевка Симферопольского района. Количество подтопленных территорий уточняется, - говорится в сообщении.

Продолжает также работать специальная комиссия по установлению нанесенного ущерба. К ликвидации последствий потопа привлечено 397 человек.

Ранее сообщалось, что на улице Ракетной в Симферополе продолжают устранять последствия потопа. Производится вывоз наносов грунта.

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