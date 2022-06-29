Жительница Симферополя организовала канал поставок наркотиков в тюрьму

Фото: МВД по РК

В Симферополе полиция накрыла канал поставок наркотиков в тюрьму, организованный ранее судимой 45-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина передавала «запрещенку» через пункт приема тюрьмы в сумке с продуктами. Наркотики были замаскированы в упаковочном материале с сахаром.

- Подозрительную передачку заметили сотрудники УФСИН и вызвали полицию. Согласно заключению экспертизы, в продуктах питания находилось синтетическое наркотическое средство, производное N-мэтилэфедрона весом 0,2 грамма, - говорится в сообщении.

Теперь крымчанке грозит до 20 лет колонии. Сейчас она находится в СИЗО. Следствие продолжается.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе за четыре месяца изъяли более 13 кг наркотиков. В город запрещенные препараты поступали разными способами и путями. Нередко «запрещенку» доставляли на полуостров с территории Украины, однако, в период пандемии коронавируса, в том числе и в текущем году, имевшиеся ранее каналы поставки со стороны сопредельного государства были прерваны.

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