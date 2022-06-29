МЧС эвакуировали 29 человек из отрезанного от цивилизации села под Бахчисараем

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Сотрудники МЧС эвакуировали из изолированного села Малиновка под Бахчисараем 29 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера «Комсомолка» писала, что из-за разбушевавшейся непогоды жители небольшого населенного пункта в Бахчисарайском районе в буквальном смысле оказались отрезаны от внешнего мира. Из Малиновки можно было выйти по одному мосту, который оказался размыт в результате наводнения. Местная жительница рассказала нашему изданию, что несколько дней сельчане не имели возможности даже купить продукты.

Спасатели помогли сельчанам восстановить мост через реку Альма. Всего отрезанными от мира оказались 40 человек. Однако не все захотели покидать свои дома даже в условиях полной изоляции.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

- По прибытии было установлено, что изолированными остаются 40 чел, из них 2 инвалида и 10 детей. Пешеходный мост в село Малиновка разрушен. Спасатели провели разведку по наличию запасного подъезда к жилому сектору, отрезанному от основной дороги рекой и при помощи бензопил приступили к спилу веток на деревьях мешавших проезду автокрана для проведения работ, - говорится в сообщении.

Местное население эвакуировали со страховкой. Кроме того, были спасены двое граждан, которые угодили в поток бушующей реки. Никто из сельчан не пострадал. Уточняется, что к 20.00 мост был отремонтирован, жилой район соединен с основным.

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