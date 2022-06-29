Симферопольцы проголосовали за благоустройство сквера имени Ленина

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По итогам народного голосования в Симферополе для благоустройства был выбран сквер имени Ленина рядом с ж/д вокзалом. Соответствующе результаты опубликованы на сайте «Формирование комфортной городской среды».

- За территорию проголосовали 46 968 человек. Сквер с зелеными насаждениями и транзитными дорожками, востребован гражданами, так как рядом расположен железнодорожный вокзал, - говорится в сообщении.

По панам, в сквере заменят покрытия, малые архитектурные формы, оптимизируют пешеходное движение. На территории высадят новые растения, а также обустроят освещение. К работам приступят в 2023 году.

Ранее сообщалось, что контейнерные площадки в Феодосии благоустроят за 1,7 миллиона рублей Работы должны выполнить до 1 сентября.

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