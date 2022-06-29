В Симферопольском районе начали принимать заявки на выплаты компенсаций после потопа

Фото: mchs.rk.gov.ru

В Симферопольском районе начат прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим от подтоплений, сообщил глава местной администрации Денис Кратюк.

Для получения компенсаций необходимо обращаться в МКУ «Департамент труда и соци альной защиты населения» на улице Ракетной.

С собой необходимо иметь: заявление, свой паспорт, а также лиц, указанных в заявлении, документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, документ с указанием реквизитов счета гражданина, открытого в российской кредитной организации.

Заявления принимаются с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00 (в пятницу - до 16.00). Телефоны для справок: (3652) 56-02-66, (3652) 56-02-67.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе комиссия начала обход домов, пострадавших от потопа. Всего в районе насчитывается 512 таких домовладений.

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