В Крыму осудят экс-главу МУП за хищение более двух миллионов рублей

Экс-директор одного из симферопольских мупов присвоил 2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму перед судом предстанет бывший руководитель одного из МУП за хищение более двух миллионов рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службе крымского Следкома, в 2019 году между управлением молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя РК и МУП был заключен контракт по предоставлению путевок на оказание услуг по оздоровлению детей.

- После получения денежных средств, обвиняемый провел необходимые финансово-хозяйственные операции для обеспечения деятельности МУП, выплатил заработную плату работникам, а оставшиеся неиспользованные средства в размере более 1 миллиона рублей присвоил себе, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Кроме того, в том же году, он подготовил реестр использования путевок и акты сдачи-приемки оказанных услуг, сфальсифицировал документы и присвоил себе еще один миллион. Таким образом, ущерб от его действий превысил 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе директор строительной фирмы украл 9 миллионов рублей при ремонте сельского дома культуры.

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