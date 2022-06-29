В Крыму осудят экс-сотрудника Госкомрегистра за взяточничество и подлог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму будут судить бывшего сотрудника Кировского подразделения Госкомрегистра, который обвиняется в служебном подлоге и взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополя.

В сентябре 2019 года обвиняемый узнал о нарушениях в работе одного из предприятий в сфере земельного законодательства. Он выдал предписания об устранении этих нарушений, однако позже, обнаружив, что сроки его исполнения истекли, и у него отсутствует возможность провести проверку, самостоятельно изготовил подложные документы.

- На основании их осуществил внеплановую проверку и по ее результатам составил протокол об административном правонарушении, в последующем данное юридическое лицо было привлечено к ответственности, - говорится в сообщении.

Кроме того, с января по март 2022 года обвиняемый получил от двух граждан взятки за несоставление против них протоколов об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят экс-главу МУП за хищение более двух миллионов рублей. Он «выручил» средства на оказании услуг по оздоровлению детей.

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