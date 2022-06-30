Один микрорайон Симферополя и семь сел остались без воды до 1 июля

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Один микрорайон Симферополя и семь крымских сел остались без воды до 1 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». На сетях водоснабжения проводятся ремонтные работы.

До 08.00 часов 1 июля (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: село Заречное, село Доброе, село Пионерское, село Лозовое, село Андрусово, село Украинка, село Кирпичное, а также в микрорайоне Марьино.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 30 июня отключат свет на 13 улицах. В столице Республики Крым ремонтируют электросети. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

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