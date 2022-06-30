Вандалы сломали памятник Чижику-пыжику в Симферополе

Фото: ЧП/Крым/Telegram

В Симферополе вандалы сломали памятник Чижику-пыжику - герою шуточной русской песни, в которой поется о маленькой птичке чиже.

Фото: ЧП/Крым/Telegram

Памятник был установлен в центре крымской столицы летом 2019 года. Композицию открыли в День города. Рядом с памятником поставили стул - место для фотозоны. Стул остался невредим, но вот миниатюрная композиция, которая раньше вызывала большой интерес у детей, теперь одиноко лежит в горизонтальном положении под клумбой.

Ранее КП-Крым писала, что спасатели восстановили Поклонный крест на вершине Эклизи-Бурун, который вандалы сбросили в ущелье. Неизвестные надругались над святыней еще весной, подпилив основание.

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