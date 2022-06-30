Фото: mchs.rk.gov.ru

По состоянию на 30 июня в Крыму остаются подтопленными 90 домов, 85 из них - частные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. В устранении последствий непогоды принимают участие 334 человека.

- По состоянию на 06.00 часов 30 июня освобождены от воды 248 частных домовладений, один многоквартирный дом, 541 приусадебный участок, два социально значимых объекта, - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в результате мощных ливней в Крыму подтопило дома на территории шести муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах.

Ранее эксперт объяснил, почему Крым сильно затапливает во время дождей. Он также предложил способы решения данной проблемы.

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