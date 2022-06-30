Верховный суд Крыма допросил свидетелей по иску о геноциде в годы войны

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30 июня Верховный суд Республики Крым продолжил рассмотрение гражданского дела относительно преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, первое заседание по делу о признании геноцидом событий на полуострове в годы ВОВ состоялось 27 июня. Были оглашены требование по делу, а также опрошены специалисты и эксперты, в частности историки. Сегодня, 30 июня, состоялся допрос свидетелей.

- Верховным Судом Республики Крым были допрошены 8 свидетелей по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Республики Крым в период военной оккупации в годы Великой Отечественной войны, родственники погибших в годы войны, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что некоторые них дали показания по специально организованной видеоконференц-связи. Свидетели, самому старшему из которых 90 лет, описали условия содержания в концлагере «Красный», а также некоторые события.

Следующее заседание состоится 4 июля.

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