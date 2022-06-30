Силовики проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувший мост в Симферополе

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Правоохранители проверят подрядчика, который три года назад ремонтировал рухнувший в центре Симферополя мост.

- Следственные органы проверяют выполнение работ предыдущим подрядчиком - компанией «Крым-Магистраль», которая выполняла работы на этом объекте. Следственными органами будет дана оценка, были или не были ошибки подрядчика, и какие меры предпринять к данному подрядчику, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также добавил, что компания «ВАД», которая сейчас занимается восстановлением моста, финансирует работы за свой счет, чтобы уйти от бюрократических бюджетных процедур и как можно быстрее восстановить объект.

Напомним, мост рухнул на улице Толстого 26 июня. Сооружение не выдержало разлива реки Салгир после ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. По факту падения конструкции республиканская прокуратура организовала проверку. На данный момент движение на участке от АЗС до улицы Александра Невского перекрыто. Отремонтировать мостовое сооружение и восстановить по нему автомобильное и пешеходное движение намерены до конца следующей недели.

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