Ущерб на полмиллиона: в Керчи обиженный грузчик сжег магазин своего босса

В Керчи обиженный грузчик поджег магазин босса Фото: Евгения ГУСЕВА

Керченский городской суд приговорил 37-летнего местного жителя к 1 году и 6 месяцам колонии за поджог магазина.

Как сообщили в пресс-службе суда, в январе этого года мужчина разругался с директором торгового учреждения, в котором работал грузчиком, и из хулиганских побуждений решил уйти, сжигая за собой все мосты. Рано утром он пробрался в зону разгрузки товара и бросил зажженную бумагу в сложенные там картонные коробки и деревянные паллеты.

- В результате преступных действий подсудимого, магазину причинен значительный ущерб на общую сумму 494 тысячи 944 рубля, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе пьяный наркоман угнал у местного жителя машину, вытолкав его из салона. Далеко ему уехать не удалось - задержал наряд ГИБДД.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50