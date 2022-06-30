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В ближайшие два часа на Крым обрушится грозовой ливень с градом. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, дождь будет хлестать в северо-западных и центральных районах полуострова до конца дня. Объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в ближайшие 1- 2 часа и до конца дня 30 июня в северо-западных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, что июньский потоп в Крыму признан ЧС регионального масштаба. Последствия обильных осадков в некоторых районах полуострова устраняют до сих пор. Последний раз сильные дожди над Крымом прошли 26-27 июня.

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