Июньский потоп в Крыму признан ЧС регионального масштаба

Некоторые частные домовладения в Крыму до сих пор находятся под водой Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Июньский потоп после мощных ливней в Крыму признан чрезвычайной ситуацией регионального масштаба. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

- Определить зону природной чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований городской округ Симферополь, Симферопольский район, Белогорский район Республики Крым, - сказано в тексте документа.

Напомним, сильные дожди обрушились на Крымский полуостров 26-27 июня. В результате некоторые районы ушли под воду, а последствия непогоды устраняют по сей день. Изначально режим ЧС межмуниципального характера ранее был введен на территории Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов.

По состоянию на утро 30 июня в Крыму остаются подтопленными 90 домов, 85 из них - частные. Освобождены от воды 248 частных домовладения, один многоквартирный дом, 541 приусадебный участок и два социально значимых объекта. Всего в результате обильных осадков подтопило дома на территории шести муниципальных образований в 26 населенных пунктах.

В результате непогоды отрезанными от цивилизации оказались жители села Малиновка Бахчисарайского района. В заложниках у стихии оказались 40 человек, среди них 10 детей и два инвалида. «Комсомолка» писала, что жители села несколько дней не могли даже купить продукты. Вчера МЧС эвакуировали из населенного пункта 29 человек, двоих спасли из бурлящей реки, а также помогли восстановить разрушенный непогодой мост, соединяющий село с внешним миром.

Еще одно серьезное происшествие произошло в центре крымской столицы - на улице Толстого рухнул мост через Салгир. Обошлось без жертв. Сейчас движение на данном участке перекрыто. Восстановить мостовое сооружение, а также возобновить автомобильное и пешеходное движение на нем намерены к концу следующей рабочей недели.

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