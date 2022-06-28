В Белогорском районе вслед за Симферопольским ввели режим ЧС из-за сильных потопов

Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

В Белогорском районе вслед за Симферополем и Симферопольским районом ввели режим ЧС из-за сильных потопов после дождей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- На официальном портале Правительства Республики Крым опубликован указ о введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня реагирования на территории г. Симферополя и Симферопольского района. Кроме того, было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации и на территории Белогорского района, - написал глава республики.

Также, по его словам, с учетом масштабов подтопления 28 июня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера.

Напомним, режим ЧС после обильных ливней в Симферополе и Симферопольском районе введи 27 июня. Накануне два дня подряд Крым заливали мощные дожди, что спровоцировало сильные подтопления в некоторых регионах полуострова.

«Комсомолка» собрала последнюю информацию о подтоплениях под Симферополем на 28 июня здесь. Также непростая ситуация сохраняется под Бахчисараем. Жители одного из сел оказались отрезаны от цивилизации из-за рухнувшего моста. Добраться до ближайшего населенного пункта сейчас можно только на внедорожнике, либо через лес.

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