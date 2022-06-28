В Симферополе детей едва не унесло в бурлящий Салгир: их чудом спасли сотрудники МЧС

Школьники тринадцати и четырнадцати лет оказались заблокированы течением на пешеходном мосту Фото: Александра Тимощенко

Из-за сильных ливней, которые нагрянули на Крым несколько дней назад, многие районы Симферополя буквально ушли под воду. Больше всего пострадала набережная Салгира. Самая большая река в городе вышла из берегов и затопила часть Гагаринского парка. Напор воды был настолько сильным, что смыл все мостики и затопил деревья, а у берегов повесили красные предупреждающие линии.

Под конец дня 27 июня двое подростков вышли на прогулку в вечернее время, но стихия застала их врасплох. Школьники тринадцати и четырнадцати лет оказались заблокированы течением на пешеходном мосту на улице Гаспринского. Тогда на место сразу приехали спасатели МЧС.

- Около девяти вечера нам поступила информация, что на улице Гаспринского, 5 вследствие подъема уровня реки Салгир на пешеходном мосту оказались заблокированы двое детей. Нужна помощь в эвакуации в безопасное место. Наши спасатели через несколько минут приехали на место и разведали обстановку., а потом вброд перешли паводковый рукав реки Салгир, навели веревочные перила и эвакуировали детей в безопасную зону, - рассказали КП-Крым в региональном ведомстве.

Сотрудники «Крым-Спас» помогли ребятам преодолеть бурлящую реку. Они соорудили веревки и благодаря ним доставили школьников на берег. Отмечается, что дети в медицинской помощи не нуждались.

Сильные ливни, которые обрушились на Крым 26 июня, принесли не мало неприятностей. Сначала из-за дождей ушли под воду несколько районов Симферополя, позже Белогорск, Перевальное и прилегающие поселки. Из-за такой непогоды власти полуострова были вынуждены ввести режим ЧС. Дожди привели к затоплению набережной Салгира в крымской столице и обрушению дороги в центре города.

Кроме того, без света остались 4 тысячи человек. Обильные осадки повлияли на качество питьевой воды в Белогорском и Балановском водохранилищах, в связи с чем жителям Белогорска и Алушты рекомендовали кипятить воду перед употреблением.

Синоптики крымского гидрометцентра прогнозируют сильные ливни до конца дня 28 июня. Со среды на полуостров вновь вернется солнечная и ясная погода.

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