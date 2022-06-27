Погода на курортах Крыма после обрушившихся ливней: дождь не стихает

Уже в среду циклон, который принес сильные грозовые ливни на полуостров, уйдет. Фото: Янина Павленко/ Телеграм

Уже второй день Крым заливает сильнейшими дождями. Непогода бушует во многих частях полуострова. Так, из-за подтоплений и паводков в Симферополе и Симферопольском районе был объявлен режим ЧС.

«Комсомолка» узнала, какая погода на курортах Крыма после обрушившихся ливней.

По информации пресс-службы регионального Гидрометцентра, непогода уйдет с территории полуострова только во второй половине дня 28 июня. До вечера 27 июня дождь не прекратится. Однако уже в среду в Крыму установится сухая и солнечная погода.

Так, например, в Ялте и Алуште во вторник 28 июня синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди с грозами. Температура днем достигнет отметки 26 градусов, а ночью опустится до 19.

Уже в среду циклон, который принес сильные грозовые ливни на полуостров, уйдет.

- 29 июня в курортной столице Крыма без осадков. Переменная облачность и до 30 градусов тепла, - отметили в пресс-службе Гидрометцентра.

В восточной части полуострова погода также переменится только 29 июня. Весь вторник в Феодосии, Керчи и Судаке будут лить дожди и усиливаться шквалистый ветер. Днем столбики термометра поднимутся до 27 градусов тепла, а ночью опустятся до 17.

Заметим, по данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за непогоды возможны подтопления территорий и существует угроза жизни и здоровью населения. Сильный ливень и шквалистый ветер могут обваливать рекламные щиты, деревья, слабо укрепленные конструкции и обрывать линии электропередач.

- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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