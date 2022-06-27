Дожди в Крыму в 2022 году: последние новости о потопе на 27 июня

Непогода в Крыму бушует уже вторые сутки Фото: Александра Тимощенко

В Крыму вторые сутки бушует непогода - некоторые районы полуострова накрыли сильные ливни, град и шквалистый ветер. Затопило многие улицы и частные дома. «Комсомолка» выяснила, что на данный момент известно о потопе в Крыму 26 и 27 июня 2022 года.

РЕЖИМ ЧС

Хуже всего ситуация в Симферополе и Симферопольском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов из-за обильных ливней объявил о введении режима ЧС муниципального уровня. Затоплены оказались поселки Пионерское, Комсомольское, Лозовое, Доброе, Андрусово, Украинка и Дружное.

Так выглядит двор в пгт Комсомольское. Фото: соцсети

Кроме того, местами подтопления зафиксированы в крымской столице, Алуште, а также в трех муниципалитетах в Белогорском и Бахчисарайском районах.

Сильные ливни прошли и в Бахчисарайском районе Фото: Ирина ГЕРЦ

Затоплено оказалось село и Перевальное. Вода сошла с горной местности. Под угрозой находились три улицы - Дачная, Школьная, Переселенческая.

Затопило и село Перевальное. Фото: глава Симферопольского района Денис Кратюк\Telegram

На месте работают экстренные службы. На данный момент домам ничего не угрожает.

Работы за последние двое суток у спасателей прибавилось. Фото: пресс-служба ГКУ "Крымспас"

На сегодняшний день продолжает действовать штормовое предупреждение, которое объявило республиканское МЧС на 26 и 27 июня. По информации спасательного ведомства, по состоянию на утро 27 июня подтопленными остаются два МКД, 15 частных домов и более 20 придомовых территорий. Ситуация была еще хуже - из-за ливня затопило около сотни домов, однако, ситуация уже нормализуется.

Жителей подтопленных домов эвакуируют спасатели. Фото: пресс-служба ГКУ "Крымспас"

БУШУЮЩИЙ САЛГИР И ПАДЕНИЕ МОСТОВ

Как сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, в ночь с 26 на 27 июня значительных новых подтоплений в селах зафиксировано не было. Ущерб от непогоды будет подсчитан уже после того, как вода полностью сойдет.

- Особое внимание уделяем укреплению дамбы вдоль реки Салгир в Гвардейском сельском поселении. Там подтоплены порядка 10-15 домов, - рассказал Денис Кратюк.

Из-за сильных ливней Салгир бушует не только в селах, но и непосредственно в крымской столице. Накануне главная река Симферополя буквально вышла из берегов. Вероятно, усугубил ситуацию сброс в нее воды из Симферопольского водохранилища.

Из-за обильных осадков разбушевалась река Салгир Фото: Александра Тимощенко

Вечером 26 июня стихию не выдержала часть моста на улице Толстого рядом с Гагаринским парком. Конструкцию власти пообещали восстановить к концу июля, а в причинах обрушения разбирается крымская прокуратура.

Часть дороги обвалилась на улице Толстого в крымской столице. Фото: мэр Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram

Кроме того, из-за обильных осадков вечером 26 июня был поврежден мост в село Соловьевка Мазанского сельского поселения - его буквально снесла стихия. На данный момент конструкцию уже восстановили.

Мост на село Соловьевка восстановили. Фото: глава Симферопольского района Денис Кратюк\Telegram

ЗАТОПЛЕННЫЙ ИНТЕРНАТ В БЕЛОГОРСКЕ

Не обошел стороной ливень и Белогорский район. Из-за подтопления пострадали несколько сел и дом-интернат для детей-инвалидов. На данный момент из учреждения эвакуировали 95 детей - большую часть привезли в Евпаторию, а остальных разместили в больнице Белогорска. Ситуацию с подтоплениями уже взяла на контроль прокуратура Крыма.

Затопленные населенные пункты Белогорского района посетили Сергей Аксенов и Юрий Гоцанюк. Фото: председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк\Telegram

- Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о предупреждении и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера, - отметили в пресс-службе ведомства.

ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА МЧС

У каждого подтопленного дома и на каждой улице в частном секторе сейчас обеспечено дежурство бригады МЧС. Спасатели принимают у людей заявки на доставку необходимых продуктов и лекарств. По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева, бригады МЧС также информируют население о всех чрезвычайных ситуациях.

ТЫСЯЧИ КРЫМЧАН ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

Из-за ливней, которые обрушились на полуостров, без электроэнергии остались почти три тысячи крымчан.

- 26-27 июня продолжительные осадки с грозами и порывистым ветром вызвали обрывы линий электропередачи преимущественно в Белогорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах Крыма. Аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» в круглосуточном режиме устраняют повреждения в электрических сетях, - сообщили в пресс-службе министерства топливной энергетики республики.

СТИХИЯ ИДЕТ НА СПАД

Ливни в Крыму прекратятся в конце месяца. По информации крымского Гидрометцентра, уже с 28 июня стихия пойдет на спад. Ночью 27 и утром 28 июня в южных, центральных и восточных районах полуострова продолжит идти сильный дождь. В отдельных районах полуострова он будет сопровождаться и грозами. Но уже с 29 июня в Крым вернется лето - ожидается сухая погода и около +28 градусов Цельсия.

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