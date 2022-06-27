Исчезли мосты и затопило деревья: как сейчас выглядит Салгир, затопивший Гагаринский парк

Непогода на полуострове бушует вторые сутки
Фото: Александра Тимощенко
В очередной раз Симферополь оказался не готов к такому количеству воды из-за сильных ливней. Так, 26 июня из берегов вновь вышла самая большая река в городе – Салгир. Его разлив продолжился и на следующий день - 27 июня. В итоге из-за затопления под воду ушла и часть Гагаринского парка.
Салгир вышел из берегов
Фото: Александра Тимощенко
Это не единственное происшествие, которое случилось из-за сильных дождей в городе, поэтому ситуацию с паводками в Симферополе и Симферопольском районе признали чрезвычайной. Об этом ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
После двухдневного ливня в русле Салгира в парке Гагарина собралось больше всего воды. Напор реки здесь был настолько сильным, что смыл все мостики и затопил деревья. У берегов, как раньше, уже не погулять, там повесили красные предупреждающие линии. Бурные потоки воды местами образовали целые водопады, поэтому с самого утра на набережных собрались зеваки, которые фотографируют бурлящий Салгир.
Сейчас река похожа на огромное озеро
Фото: Александра Тимощенко
- Я только в субботу по этому месту гулял и все нормально было. А сегодня утром на работу шел, смотрю, а тут такое. Таким я Салгир еще не видел. Это, с одной стороны, очень круто, что у нас воды так много, но, с другой стороны, плохо, что она вот так на асфальт выливается и затапливает все вокруг, - поделился с КП-Крым житель Симферополя Валерий.
У берегов, как раньше, уже не погулять, там повесили красные предупреждающие линии.
Фото: Александра Тимощенко
Каждые 15 минут в районе парка по громкоговорителю вещают спасатели. Строгий голос объявляет о чрезвычайной ситуации и просит быть осторожными всех симферопольцев:
- Внимание! 27 июня в городе объявлена чрезвычайная ситуация! Просим воздержаться от выхода в море, горнолесную местность и не находиться вблизи деревьев. Возможны подтопления низменных участков.
Напомним, непогода на полуострове бушует вторые сутки. На сегодняшний день власти объявили штормовое предупреждение.
Из-за сильных ливней больше всего пострадал Симферопольский район. Там за вчерашний день затопило несколько поселков. По данным МЧС, стихия нарушила привычный ход жизни более 800 человек. В крымской столице вечером 26 июня обрушился мост через реку Салгир. В причинах произошедшего начала разбираться прокуратура.
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