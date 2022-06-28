Потоп в Крыму 28 июня 2022: что известно на данный момент

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Двое суток подряд Крым заливало дождями. В результате обильных осадков под воду ушли более 200 дворовых территорий и домов под Симферополем. Жители Добровской долины поделились в соцсетях кадрами последствий разбушевавшийся стихии.

Фото: Долина (Доброе, Пионерское,Заречное,Перевальное)/ВКонтакте

- В пойме реки Салгир, старики говорили, из-за наводнений нельзя строить жилье, еще в начале переселения, когда строили переселенческие улицы в 50-60 года прошлого века. Поэтому вдоль реки Салгир во всех селах долины сажали совхозные фруктовые сады. Они без полива давли хорошие урожаи. А с развалом СССР сады уничтожили, в пойме реки Салгир построили множество жилых поселков. Вот вам результат бездумного строительства, - описал в комментариях ситуацию местный житель.

Как сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, комиссия по оценке ущерба от подтоплений уже работает в Перовском и Трудовском сельских поселениях. В состав комиссии вошли представители районной администрации, сельских поселений, депутатского корпуса. Всего - порядка 60 человек.

Фото: Долина (Доброе, Пионерское,Заречное,Перевальное)/ВКонтакте

Особое внимание сейчас уделяют тем строениям, где полностью сошла вода. Всего в районе насчитывается 512 домовладений, пострадавших от непогоды.

В селе Красная Зорька Симферопольского района один из домов наполовину ушел под воду.

Жители Красной Зорьки Симферопольского района. Фото: Черный список Крыма/Telegram

Дверь не стала преградой в дом сельчан.

Дом в селе Красная Зорька под Симферполем. Фото: Черный список Крыма/Telegram

А вот так выглядят последствия обильных осадков по состоянию на 27 июня в селе Перевальное:

В селе Мраморном, что тоже под Симферополем, ситуация не лучше. Местная жительница жалуется на то, что около Лесного озера в Краснолесье дамба с прошлого года находится в аварийном состоянии. Соответственно, с выпадением осадков озеро начало выходить из берегов.

Ситуация после ливней в селе Мраморное. Фото: Долина (Доброе, Пионерское,Заречное,Перевальное)/ВКонтакте

- Я живу около озера в Мраморном. Так вот, дамба уже с прошлого года в аварийном состоянии (когда смыло дождями дамбу лесного пруда выше по лощине в заповеднике). В этом году состояние ухудшилось (озеро опять переливается). Огромная трещина посередине дамбы, размывается дальше, - поделилась крымчанка, выразив опасение, что дамбу при такой погоде и вовсе может смыть.

Напомним, на территории Симферополя и Симферопольского района 27 июня был объявлен режим ЧС межмуниципального характера. Также на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

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