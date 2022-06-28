Поваленные деревья и залитые тропинки: как выглядит набережная Салгира после мощного наводнения

Последствия аномального наводнения еще долго будут напоминать о случившемся Фото: Александра Тимощенко

После сильного наводнения, которое захватило большую часть Симферополя и Симферопольского района, под воду ушли больше 200 дворовых территорий и домов города. Больше всего воды оказалось у берегов Салгира, который 26 июня вышел из берегов. Всего за несколько часов сильные дожди превратили обычно спокойную реку в бесконечное озеро с бурлящими водопадами.

В итоге из-за затопления под воду ушла часть Гагаринского парка, а вечером 27 июня недалеко от набережной стихия застала врасплох двух школьников, которые хотели перейти реку по мосту. Вода заблокировала им движение и едва не унесла своим потоком.

В среду 28 июня дождь, наконец, прекратился. Но последствия аномального наводнения еще долго будут напоминать о случившемся. «Комсомолка» прошлась по местам сильных потопов, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит город.

Вода пока не ушла с набережной Фото: Александра Тимощенко

Во второй половине дня дождливый циклон покинул Крым. Ливни стихли, но тучи иногда закрывают солнечные лучи. Если пройтись вдоль набережной Салгира, все здесь напоминает о еще недавнем потопе. Вода все так же громко бурлит, мостиков не видно, а у берега застыли кучи мусора, которые принесло течением. Сейчас вдоль набережной уже не погуляешь, там вода залила все тропинки и даже повалила деревья. Чтобы оградить опасную территорию, коммунальщики повесили там красные предупреждающие ленты.

В воде оказались деревья Фото: Александра Тимощенко

- В парке им. Гагарина после обильных дождей упало большое количество веток. Все они оперативно распиливаются и утилизируются работниками МБУК «Парки столицы», - рассказали КП-Крым в местной администрации.

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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