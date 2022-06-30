Трем школам Симферополя присвоили имена героев

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Трем средним общеобразовательным школам Симферополя присвоили имена героев, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

СОШ № 21 присвоить имя С.М. Холомянского - врача-терапевта отделения медицинской профилактики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3». Он отличился самоотверженностью в тяжелый период борьбы с распространением COVID-19. К сожалению, он погиб при исполнении своего долга.

СОШ №24 с углубленным изучением иностранных языков» присвоили имя Кавалера 3-х орденов Славы И.П. Клименко. Он - полный кавалер орденов Славы, что по статусу приравнивается к Герою СССР. Его наградили за героизм в боях на завершающем этапе ВОВ.

СОШ № 18 назвали именем Героя СССР И.И. Богатыря - участника ВОВ. За время обороны Севастополя он уничтожил 75 вражеских солдат и офицеров, обучил снайперскому мастерству 130 советских солдат. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Ранее сообщалось, что библиотеку имени Франко в Симферополе предложили переименовать в честь создателя - Сергея Туманова. В то же время на вопрос переименования хотят наложить временный мораторий.

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