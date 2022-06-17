Библиотеку имени Франко в Симферополе предложили переименовать в честь создателя

Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/ВКонтакте

Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в Симферополе предложили переименовать в честь ее создателя - Сергея Туманова. С данной инициативой выступил Андрей Мальгин - член Общественной палаты Крыма, директор Центрального музея Тавриды.

- Я изначально выступал за наименование библиотеки именем, которое она достойна носить. Именем ее создателя - землевладельца, дворянина Сергея Борисовича Туманова. Именно он сделал бесплатным посещение ранее частной библиотеки, - напомнил Андрей Мальгин.

Он также отметил, что аргументов у сторонников переименования в честь русского философа культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского больше, чем у тех, кто выступает за сохранение прежнего названия. В то же время он отметил, что пока «поставил бы на паузу» данный вопрос.

Аналогичную позицию также занял председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, посчитав, что на данный вопрос лучше наложить временный мораторий, по крайней мере до конца спецоперации.

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