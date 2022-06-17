К вопросу переименования библиотеки Франко в Симферополе вернутся после окончания спецоперации

Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/ВКонтакте

К вопросу переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко в Симферополе намерены вернуться после завершения спецоперации.

- Думаю, что в условиях проведения специальной военной операции рассматривать вопросы, которые вносят определенный раскол в общественное мнение, не очень целесообразно. Было бы справедливо, если бы мы наложили на эти вопросы временный мораторий. По крайней мере до конца спецоперации, - цитирует КИА председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука.

Ранее библиотеку имени Франко было предложено назвать в честь русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, жизнь которого была тесно связана с Крымом.

Также в республике хотят дать иные названия улицам, носящим имена украинских националистов. В частности, глава РК предложил переименовать улицу Черновола в улицу 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны, дислоцирующейся в селе Перевальном, которой указом Президента недавно присвоено звание гвардейской.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50