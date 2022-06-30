Волонтеры провели субботник на территории подтопленного Белогорского интерната

Фото: скриншот из видео/Владимир Константинов/ВКонтакте

Депутаты Госсовета Крыма вместе с волонтерами провели субботник на территории ранее подтопленного Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов.

- Сейчас ситуация стабилизируется, вода уже отступила, но на месте, где она была, осталась грязь, мусор. Мы понимаем значимость этого объекта: здесь находятся дети, нуждающиеся в особом уходе, - цитирует «Крым 24» председателя Госсовета Владимира Константинова.

Напомним, что из-за подтопления воспитанников учреждения эвакуировали и направили в Белогорскую ЦРБ и Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба от паводков составила более 20 миллионов рублей. По словам Константинова, интернат могут восстановить уже у началу осени.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50