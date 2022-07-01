В Симферополе восстановили сломанный вандалами памятник «Чижику-Пыжику»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В центре Симферополя восстановили сломанный вандалами памятник «Чижику-Пыжику» - герою шуточной русской песни, в которой поется о маленькой птичке чиже. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- «Чижик-Пыжик» вернулся на свое место! - сообщили администрации муниципалитета.

Напомним, миниатюрную композицию установили в крымской столице летом 2019 года. Открытие памятника было приурочено ко Дню города. Рядом с памятником установили стул - место для фотозоны.

Ранее КП-Крым писала, что спасатели восстановили Поклонный крест на вершине Эклизи-Бурун, который вандалы сбросили в ущелье. Неизвестные надругались над святыней еще весной, подпилив основание.

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