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Общество1 июля 2022 5:19

В Симферополе восстановили сломанный вандалами памятник «Чижику-Пыжику»

Композиция вернулась на свое место и вновь радует маленьких крымчан
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В центре Симферополя восстановили сломанный вандалами памятник «Чижику-Пыжику» - герою шуточной русской песни, в которой поется о маленькой птичке чиже. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- «Чижик-Пыжик» вернулся на свое место! - сообщили администрации муниципалитета.

Напомним, миниатюрную композицию установили в крымской столице летом 2019 года. Открытие памятника было приурочено ко Дню города. Рядом с памятником установили стул - место для фотозоны.

Ранее КП-Крым писала, что спасатели восстановили Поклонный крест на вершине Эклизи-Бурун, который вандалы сбросили в ущелье. Неизвестные надругались над святыней еще весной, подпилив основание.

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