В Крыму с 1 июля подорожает стоимость подключения к электричеству

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В Крыму с 1 июля этого года подорожает стоимость подключения к электричеству. Об этом говорится в сообщении «Крымэнерго».

- С 1 июля 2022 года вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые изменяют порядок определения платы за технологическое присоединение к электросетям, - сообщили в энергетической компании.

С начала июля заявители будут частично компенсировать энергетическим компаниям траты, связанные с подключением новых потребителей. Уточняется, что размер оплаты будет изменяться постепенно.

Ранее КП-Крым писала, что с 1 июля для крымчан подорожает электричество. Так, например, жители городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт в час будут платить 3,61 руб, тогда как сейчас эта сумма составляет на 30 копеек меньше. При потреблении электричества от 150 до 800 кВт в час крымчане заплатят 4,57 руб. (сейчас цена составляет 4,17 руб.). Более подробную информацию можно получить здесь.

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