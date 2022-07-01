Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Крымский санаторий «Чайка» признан одним из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» имени Гелиловичей» вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие санатории Российской Федерации», который проводился Научно-исследовательским институтом социальной статистики, - говорится в сообщении.

Такой результат показали опросы в крупнейших городах страны. По итогам конкурса лечебно-профилактическое учреждение наградили медалью «Лучший санаторий РФ» и дипломом лауреата, также санаторий получил сертификат, которым подтверждается его право на использование логотипа национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2022».

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-10 популярных направлений для горного туризма в России. Полуостров привлекает внимание любителей пеших походов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50