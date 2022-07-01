Две улицы и два переулка Симферополя остались без воды 1 июля

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Две улицы и два переулка Симферополя остались на полдня без воды 1 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- 1 июля с 10.00 до 14.00 (ориентировочно) ограничено холодное водоснабжение по адресу: переулок Краснодарский, улица Краснодарская, переулок Розовый, улица Автомобильная, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с технологическим сбросом воды по адресу: переулок Розовый/улица Краснодарская.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 1 июля частично отключат свет на 13 улицах и в 1 микрорайоне. В столице Крыма ремонтируют электросети.

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