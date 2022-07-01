Мошенники похитили у симферопольца квартиру за два миллиона рублей

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В Симферополе мошенникам удалось завладеть квартирой местного жителя путем обмана, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Злоумышленники подделали договор купли-продажи жилья и зарегистрировали переход права собственности на нового владельца. Деньги за двухкомнатную квартиру законный хозяин, конечно же, не получил, и в результате лишился единственного жилья и двух миллионов рублей.

- В целях защиты жилищных прав гражданина прокуратура района направила в суд исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения, прекращении права собственности, обязании вернуть похищенную квартиру законному владельцу, - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, по факту мошенничества против злоумышленников было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя перечислила краснодарскому «дуремару» 9 тысяч рублей за несуществующих пиявок. Мошенника нашли и завели против него уголовное дело.

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