Первым автобусом из Симферополя в Бердянск отправились 22 человека

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Первый автобус с 22 пассажирами, направляющимися в Бердянск, прибыл из Симферополя на пограничный пункт «Джанкой». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- 22 человека приехало. Здесь пешком все проходят пропускной пункт и садятся, соответственно... синхронизированы действия с перевозчиками из Херсонской и Запорожской областей, - сообщил Аксенов.

Ранее КП-Крым писала, что первый за восемь лет автобус из Симферополя в Бердянск и Мелитополь отправился 1 июля.

Глава Крыма также отметил, что в первую неделю транспорт будет ходить по тестовому расписанию, после чего их работу скорректируют с учетом пожеланий жителей Херсонской и Запорожской областей.

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