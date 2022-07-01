Из Симферополя отправился первый за 8 лет автобус в Бердянск и Мелитополь

Фото: "Крым 24"

Из Симферополя отправился первый за восемь лет рейсовый автобус в Бердянск с заходом в Мелитополь.

Как передает «Крым 24», в автобусе 30 посадочных мест. Он поедет через пункт пропуска «Джанкой».

Напомним, утром 1 июля первый за восемь лет автобус отправился из Симферополя в Херсон. Автобус будет идти без остановок в режиме экспресса, а охраной правопорядка после пересечения границы займутся сотрудники Росгвардии. От границы в Армянске до Херсона сопровождать пассажирский рейс будет один человек непосредственно в салоне автобуса и машина сопровождения впереди. Ездить из Крыма в Херсон и обратно пассажиры планируют регулярно.

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