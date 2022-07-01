Из-за последствий потопа один микрорайон Симферополя и семь сел остались без воды

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Из-за последствий потопа один микрорайон Симферополя и прилегающие к городу села остались до вечера 1 июля без воды. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- После проведения ремонтных работ в районе села Пионерское, было обнаружено новое повреждение на магистральном водоводе в районе села Лозовое. Данное повреждение послужило основанием для остановки процесса наполнения магистрали и проведению оперативных аварийно-восстановительных мероприятий, - говорится в сообщении.

Ввиду этого до 22.00 часов воды не будет в микрорайоне Марьино, а также в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка и Кирпичное.

Ранее сообщалось, что две улицы и два переулка Симферополя остались без воды 1 июля. Краны будут сухими до 14.00.

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