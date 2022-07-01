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Происшествия1 июля 2022 10:42

В Симферополе на улице Ак-Кая на ходу загорелся автобус

1 июля в Симферополе на ходу загорелся автобус
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

В Симферополе в районе Ак-Мечеть 1 июля на ходу загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. На кадрах видно, что транспорт сильно обгорел.

Фото: ЧП/Крым/Telegram

Фото: ЧП/Крым/Telegram

- Вследствие загорания автобуса №99 на улице Ак-Кая пострадавших нет. Тушение произведено силами пожарно-спасательного отряда МЧС, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в ночь на 1 июля в районе Гурзуфского моста мотоциклист врезался в ограждение, после чего бросил транспорт и покинул место ДТП. Его ищет полиция.

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