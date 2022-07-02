В Крыму после сильных дождей остаются подтопленными 106 частных домов

Фото: Ольга Аверьянова

В Крыму после осадков, прошедших 26-27 июня, остаются подтопленными 106 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Кроме того, вода не сошла в подвальных помещениях пяти многоквартирных домов, 488 придомовых территорий и шесть социально значимых объектов.

Также в чрезвычайном ведомстве напомнили, что после непогоды в Крыму было подтоплено 437 домов. Кроме того, вода затопила 1179 приусадебных участка, пять социально значимых объектов на территории четырех муниципальных округов.

Напомним, июньский потоп после мощных ливней в Крыму признан чрезвычайной ситуацией регионального масштаба. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.