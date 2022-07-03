В Симферополе набережную Салгира приведут в порядок к началу недели

Набережная Салгира пострадала от подтопления. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь и Симферопольский район приходит в себя после ливневых дождей, которые спровоцировали масштабное подтопление. Вода зашла и в парки, и на спортплощадки, и в жилые дома.

Делается все, чтобы ликвидировать последствия природной стихии, которая нанесла ущерб и городу, и селам.

- Ведется уборка пешеходных дорожек, мостов на набережной Салгир. Уверен, что к следующей неделе город будет приведен в порядок, - сообщил в соцсети глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.

Идут на поправку дела и в Симферопольском районе.

- В селе Новоандреевка уровень воды упал, производится откачка подвалов. Подтопленной остается одна часть села, - такой пост появился на странице главы Симферопольского района Дениса Кратюка.

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