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Общество3 июля 2022 11:37

Где в Крыму с 4 по 10 июля установят дорожные видеокамеры

Появился список мест размещения передвижных комплексов автофиксации нарушений ПДД
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Видеокамеры следят за порядком на трассах.

Видеокамеры следят за порядком на трассах.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Госавтоинспекция Республики Крым предоставила новые данные о работе видеокамер, которые будут следить за лихачами и прочими нарушителями правил дорожного движения на дорогах региона с 4 по 10 июля.

- Принято решение разместить передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М» в местах концентрации ДТП, - отметили в ведомстве.

Места установки и работы видеокамер можно узнать на этом информационном ресурсе.

Напоминаем, что несколько дней тому назад, 26 июня, на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей - BMW, Renault и Nissan. Авария лишила жизни трех человек - водителя Renault и его пассажиров, среди которых 15-летний подросток.

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