У главы администрации Симферополя появился новый заместитель

Сергей Поляков. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Новым заместителем главы администрации Симферополя назначен Сергей Поляков, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- С 1 июля к своим обязанностям на должности заместителя главы Симферополя приступил Сергей Поляков, - говорится в сообщении.

Он имеет более пяти лет стажа муниципальной службы. В рамках новых обязанностей Поляков будет курировать сферы развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства, наружной рекламы и информации.

С 2019 по 2022 Сергей Поляков занимал должность замглавы администрации – главного архитектора Ленинского района. До этого с 2018 года являлся гендиректором ООО «Крымстандартпроект». Еще ранее работал заместителем главы администрации Феодосии - главным архитектором, города.

Ранее сообщалось, что новым главой администрации Ленинского района стал Олег Попов. Решение поддержали местные депутаты на сессии районного совета.

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