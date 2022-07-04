В Симферополе деревья выстригают в виде лошадок и спиралей

Кипарис превратили в лошадку. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе, не только устраняют последствия природной стихии, но и занимаются текущими делами, например «превращают» растения в коней или замысловатые спирали.

Парки Симферополя становятся краше. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- В парках Симферополя проходит формирующая стрижка декоративных деревьев и кустарников. Кропотливую работу выполняют специалисты МБУК «Парки столицы», - сообщили в учреждении.

Специалисты проводят обрезку. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

«Парикмахеры» старательно придают затейливую форму растениям, которые радуют зеленой листвой жителей и гостей Крыма круглый год.

- Садовники уже потрудились над «лошадкой» - одной из самых эффектных зеленых фигур парка Гагарина, выстриженной из кипариса Лейланда. Стрижку сделали и для всеми любимых аризонских кипарисов в форме спиралей, - отметили в пресс-службе МБУК «Парки столицы» ( г. Симферополь).

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